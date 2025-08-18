Hormati Spice Girls, Blackpink Persembahkan 'Wannabe' di Wembley
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik K-pop, Blackpink memberikan penghormatan khusus kepada Spice Girls pada malam penutup tur dua hari mereka di Stadion Wembley, London, Sabtu (17/8) waktu setempat.
Dilaporkan Billboard, Blackpink mengejutkan penonton dengan membawakan single debut Spice Girls berjudul Wannabe sebagai bagian dari penampilan pamungkas mereka.
Lagu ikonis yang pernah bertahan selama empat minggu di puncak Billboard Hot 100 pada 1997 itu langsung membuat penonton bernyanyi bersama. Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose memberikan sentuhan khas Blackpink pada lagu tersebut.
Penampilan ini bukan kali pertama Blackpink membawakan Wannabe. Sebelumnya, mereka pernah menyanyikan lagu itu dalam segmen “Carpool Karaoke” bersama James Corden di The Late Late Show pada 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Lisa mengungkapkan dirinya sejak kecil sangat mengidolakan Spice Girls. Sementara itu, Jennie menyebut ia mengagumi kepribadian unik masing-masing anggota grup asal Inggris tersebut.
Kehadiran Blackpink di Wembley menjadi bagian dari rangkaian Deadline World Tour yang kembali menyapa para penggemar di London.
Ini sekaligus menandai penampilan perdana mereka di kota tersebut sejak tampil sebagai penampil utama di BST Hyde Park pada 2023, yang tiketnya terjual habis.
Antusiasme tinggi terlihat sepanjang dua malam konser, dengan ribuan penggemar memenuhi stadion dan ikut bernyanyi dalam setiap lagu.
