menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Hormati Timnas Indonesia, Pelatih Lebanon Punya Bekal Khusus

Hormati Timnas Indonesia, Pelatih Lebanon Punya Bekal Khusus

Hormati Timnas Indonesia, Pelatih Lebanon Punya Bekal Khusus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Lebanon Miodrag Radoluvic dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: Antara/Naufal Ammar Imaduddin.

jpnn.com - Lebanon datang ke Surabaya bukan sekadar menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia.

Pelatih Lebanon Miodrag Radoluvic menegaskan bahwa duel FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (8/9/2025), akan menjadi momentum penting bagi mereka.

Bekal Khusus Lebanon

Tim berjuluk The Cedars sedang mencari formula terbaik menjelang kualifikasi Piala Asia 2027.

Baca Juga:

"Pertandingan ini punya arti besar bagi kami, terutama untuk para pemain muda. Kami ingin membangun tim dengan fondasi baru," ujar pelatih asal Montenegro itu.

Yang menarik, Radoluvic mengaku sudah lama memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia.

Hal itu tak lepas dari keberadaan beberapa pemain Montenegro yang berkarier di tanah air.

Baca Juga:

Selain itu, terdapat pula pemain Lebanon, Mohammad Baqer Al-Husseini, yang kini membela Borneo FC Samarinda.

"Jangan kaget, saya cukup mengikuti liga di Indonesia. Saya sangat respek dengan sepak bola di sini," ucapnya.

Lebanon datang ke Surabaya bukan sekadar menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI