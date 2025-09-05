Hormati Timnas Indonesia, Pelatih Lebanon Punya Bekal Khusus
jpnn.com - Lebanon datang ke Surabaya bukan sekadar menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia.
Pelatih Lebanon Miodrag Radoluvic menegaskan bahwa duel FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (8/9/2025), akan menjadi momentum penting bagi mereka.
Bekal Khusus Lebanon
Tim berjuluk The Cedars sedang mencari formula terbaik menjelang kualifikasi Piala Asia 2027.
"Pertandingan ini punya arti besar bagi kami, terutama untuk para pemain muda. Kami ingin membangun tim dengan fondasi baru," ujar pelatih asal Montenegro itu.
Yang menarik, Radoluvic mengaku sudah lama memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia.
Hal itu tak lepas dari keberadaan beberapa pemain Montenegro yang berkarier di tanah air.
Selain itu, terdapat pula pemain Lebanon, Mohammad Baqer Al-Husseini, yang kini membela Borneo FC Samarinda.
"Jangan kaget, saya cukup mengikuti liga di Indonesia. Saya sangat respek dengan sepak bola di sini," ucapnya.
