Horor di Siang Bolong, Karina Salim dan Rachel Amanda Dihantui Suara Tidak Terlihat

jpnn.com, JAKARTA - Tuta Films merilis official trailer dan poster film horor-misteri, Hasut, yang menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma.

Trailer menampilkan situasi yang menegangkan di tengah hutan, saat empat sahabat, yang diperankan Karina Salim, Rachel Amanda, Marthino Lio, dan Kevin Ardilova saling tidak percaya satu sama lain.

Suara-suara gaib mendorong mereka dan mengacaukan rencana healing. Hutan di film ini akan berperan sangat dominan, menghadirkan nuansa yang tenang, namun ketika suara-suara gaib itu muncul, kekacauan terjadi. Suara-suara itu menghasut untuk saling melukai satu sama lain, memberikan teror yang mengganggu secara psikologis.

Sementara itu, official poster menampilkan empat karakter utama film dengan nuansa kekacauan dan teror yang ada di belakang, memberikan lapisan yang akan ada dalam film Hasut.

Diproduseri oleh Putrama Tuta dan Siera Tamihardja dengan ko-produser Nick Musa, Hasut akan mengeksplorasi sebuah luka dan trauma lewat perjalanan empat sahabat di hutan.

Alih-alih menyajikan horor jumpscare dengan penampakan, Hasut memilih jalur yang tak biasa dengan mengandalkan ketakutan dan teror dari kekuatan auditif suara.

“Film Hasut akan menyajikan konsep horor yang unik karena secara adegan banyak terjadi di siang hari, dengan setting hutan, dan nuansa misteri yang dibangun dari suara-suara yang muncul, alih-alih entitas seperti yang ada di kebanyakan horor saat ini. Saat menonton film ini, kita justru akan berefleksi, karena ini adalah horor-misteri yang mengikuti perjalanan manusia,” ungkap penulis dan sutradara Ilya Sigma.

Karina Salim, memerankan Vira, seorang healer yang mengajak adiknya, Rere (Rachel Amanda) serta dua temannya untuk pergi ke hutan dan melakukan ritual penyembuhan.