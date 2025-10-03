menu
Horor Mandalika Kembali Hantui Marc Marquez, Dua Kali Terjatuh dalam Sehari!

Marc Marquez jatuh. Foto: Danilo Di Giovanni/AS

jpnn.com - Hari pertama rangkaian MotoGP Indonesia 2025 langsung jadi ujian berat bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati Lenovo itu harus merasakan pahitnya lintasan Sirkuit Mandalika setelah dua kali terjatuh pada Jumat (3/10/2025).

Marquez sejatinya mengawali dengan cukup baik lewat posisi kelima pada latihan bebas pertama (FP1).

Namun, nasib kurang bersahabat menimpanya saat sesi practice.

Insiden pertama datang di tikungan 10. Marquez tergelincir ke sisi kiri akibat lowside meski masih berusaha mengendalikan motornya.

Belum sempat bangkit sepenuhnya, malapetaka kedua datang saat Marquez mengalami highside keras di tikungan 5.

Motor GP25 yang ditungganginya terpental, membuat The Baby Alien terhempas ke aspal.

Beruntung, Marquez bisa berdiri dan berjalan meninggalkan lintasan tanpa cedera serius.

