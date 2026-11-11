Hotel Indigo dan Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach Siapkan Program Management Trainee

jpnn.com, JAKARTA - Hotel Indigo Bintan Lagoi Beach dan Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach akan meluncurkan Bintan's Best Talent, program management trainee selama dua tahun yang ditujukan bagi lulusan berprestasi Politeknik Bintan Cakrawala periode 2026.

Program ini membuka peluang karier bagi lulusan lokal sekaligus menyiapkan tenaga kerja profesional untuk mendukung perkembangan industri pariwisata dan perhotelan di Bintan.

Melalui pelatihan terstruktur di dua merek hotel berstandar internasional milik IHG Hotels & Resorts, peserta program akan memperoleh pengalaman praktik kerja langsung dalam operasional hotel, memperdalam pemahaman bisnis, dan mengasah keahlian kepemimpinan sebagai bekal untuk menduduki posisi manajerial di masa depan.

Baca Juga: Langkah Strategis BWH Hotels Satukan Portofolio Global Lewat WorldHotels

Program ini juga membuka peluang bagi lulusan untuk berkarier di Bintan, berkontribusi kepada masyarakat setempat, serta mempelajari standar dan praktik perhotelan internasional.

Peserta akan menjalani rotasi kerja di empat bidang utama, yaitu Front Office, Food & Beverage, Sumber Daya Manusia atau Keuangan, serta Penjualan dan Pemasaran.

Dengan bimbingan para profesional perhotelan yang berpengalaman, peserta program akan mempelajari operasional hotel secara menyeluruh dan memahami peran setiap bidang dalam meningkatkan kualitas layanan kepada tamu serta mendorong kinerja bisnis.

Baca Juga: IBCSD Dorong Hotel di Bali Jadi Garda Terdepan Pengurangan Sampah Sisa Makanan

Selain praktik kerja langsung, peserta juga dapat mengakses materi pembelajaran IHG Academy dan mengikuti sertifikasi eCornell Hospitality Management dari eCornell. Dengan demikian, peserta program dapat memperdalam pengetahuan tentang industri perhotelan serta memperoleh sertifikasi yang diakui secara internasional tanpa dipungut biaya.

Kurikulum program ini mencakup berbagai bidang utama, mulai dari manajemen pendapatan, pemasaran, analisis keuangan, dan kepemimpinan hingga pengelolaan pengalaman tamu. Materi tersebut membekali peserta program dengan keterampilan operasional dan pemahaman bisnis agar mereka dapat berkembang di industri perhotelan yang terus berubah.