Hotel Syiah
Oleh Dahlan Iskan
jpnn.com - Jangan kaget: hotel mewah bintang lima yang dipakai tempat perundingan Iran-Amerika sejak kemarin itu milik konglomerat syi'ah. Namanya Anda sudah tahu: ya sudah.
Waktu lewat di depannya, di pinggiran kota Islamabad, Pakistan, saya tidak mengira itu hotel. Apalagi hotel besar: punya 387 kamar. Bangunannya hanya empat lantai.
Awalnya saya kira itu museum. Arsitekturnya bergaya Mughal, dikombinasi dengan gaya tradisional Pakistan: dindingnya memang pakai bata merah khas negara itu.
Itulah Hotel Serena Islamabad. Konglomerasi ini berpusat di dua negara: Swiss dan Pakistan. Jaringan hotelnya ada di lebih 20 negara –yang di Indonesia ada di Bandung.
Delegasi dari Iran masuk ke hotel Serena menjelang waktu subuh, Sabtu. Berarti mereka berangkat dari Teheran Jumat lepas tengah malam. Penerbangannya hanya sekitar 3,5 jam: pesawat khusus.
Delegasi Amerika masuk ke Serena Sabtu pagi. Agak siang. Amerika sangat serius. Delegasinya dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance. Aneh: tidak terlihat di dalamnya Menlu Marco Rubio.
Ini benar-benar aneh. Ini bisa memperkuat spekulasi: ada apa di antara dua tokoh kuat yang sama-sama didukung Presiden Donald Trump untuk nyapres dua tahun lagi.
- Waduh, Iran Mengaku Tak Mampu Membersihkan Ranjau yang Ditebarnya di Selat Hormuz
- Drum Mesiu
- Info Terbaru soal Perundingan AS-Iran setelah Israel Menyerang Lebanon
- Israel Itu Penjahat, Kutukan bagi Kemanusiaan, Mereka Akan Terbakar di Neraka
- Sepakat Gencatan Senjata, Trump Desak Iran Hentikan Pungutan Terhadap Kapal Tanker di Selat Hormuz
- Donald Trump Soal Iran Tarik Pungutan di Selat Hormuz: Sebaiknya Hentikan Sekarang