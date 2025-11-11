menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Hotel Tentrem Semarang Angkat Cita Rasa Timur Indonesia Lewat Papeda Ikan Kuah Kuning & Air Guraka

Hotel Tentrem Semarang Angkat Cita Rasa Timur Indonesia Lewat Papeda Ikan Kuah Kuning & Air Guraka

Hotel Tentrem Semarang Angkat Cita Rasa Timur Indonesia Lewat Papeda Ikan Kuah Kuning & Air Guraka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Irwan Hidayat bersama Bennet Edbert Laos dan Harlina Chrismaryanti memamerkan Papeda Ikan Kuah Kuning sebagai menu baru Hotel Tentrem Semarang, Senin (10/11). Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Hotel Tentrem Semarang meluncurkan menu khas Indonesia Timur, yakni Papeda Ikan Kuah Kuning dan Air Guraka. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kekayaan kuliner Nusantara sekaligus memperkenalkan cita rasa khas Maluku Utara kepada masyarakat yang lebih luas.

Peluncuran dilakukan oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr (HC) Irwan Hidayat, bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Turut hadir Brand Ambassador Tolak Angin Sido Muncul Andy F Noya, putra sulung Gubernur Maluku Utara Bennet Edbert Laos, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Irwan Hidayat mengungkapan bahwa ide menghadirkan menu khas Indonesia Timur tersebut berawal dari pertemuannya dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sekitar dua bulan lalu.

Baca Juga:

“Waktu itu saya punya ide menyediakan makanan khas Maluku Utara. Waktu saya tanya, dia bilang papeda sama Sup Ikan Kuning. Setelah saya pelajari, wah menarik juga kalau (hidangan khas itu) ada di hotel,” ujarnya.

Menurut Irwan, beberapa hotel memang sudah menyajikan papeda sebagai menu sarapan, tetapi belum pernah ada yang meresmikan secara khusus. Karena itu, Hotel Tentrem berinisiatif menghadirkan menu ini secara resmi dengan mengundang Gubernur Maluku Utara.

“Ibu Sherly sebenarnya kami undang ke sini, tetapi malam tadi beliau mendapat undangan dari presiden, jadi tidak bisa hadir. Namun, beliau diwakili oleh putranya Bennet Edbert Laos dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Baca Juga:

Irwan menjelaskan papeda memiliki kandungan serat dalam sagu yang tinggi dan baik untuk pencernaan, membantu menurunkan kadar gula darah, rendah kalori dan lemak.

“Kehadiran Papeda Ikan Kuah Kuning dan Air Guraka ini bukan hanya memperkaya cita rasa, tetapi juga menunjukkan karakter khas Hotel Tentrem yang mengangkat kuliner daerah. Saya berharap jenis menu sarapan di Hotel Tentrem makin beragam,” katanya.

Hotel Tentrem Semarang meluncurkan menu khas Indonesia Timur, yakni Papeda Ikan Kuah Kuning dan Air Guraka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI