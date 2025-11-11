Hotel Tentrem Semarang Angkat Cita Rasa Timur Indonesia Lewat Papeda Ikan Kuah Kuning & Air Guraka
jpnn.com - SEMARANG - Hotel Tentrem Semarang meluncurkan menu khas Indonesia Timur, yakni Papeda Ikan Kuah Kuning dan Air Guraka. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kekayaan kuliner Nusantara sekaligus memperkenalkan cita rasa khas Maluku Utara kepada masyarakat yang lebih luas.
Peluncuran dilakukan oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr (HC) Irwan Hidayat, bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Turut hadir Brand Ambassador Tolak Angin Sido Muncul Andy F Noya, putra sulung Gubernur Maluku Utara Bennet Edbert Laos, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Irwan Hidayat mengungkapan bahwa ide menghadirkan menu khas Indonesia Timur tersebut berawal dari pertemuannya dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sekitar dua bulan lalu.
“Waktu itu saya punya ide menyediakan makanan khas Maluku Utara. Waktu saya tanya, dia bilang papeda sama Sup Ikan Kuning. Setelah saya pelajari, wah menarik juga kalau (hidangan khas itu) ada di hotel,” ujarnya.
Menurut Irwan, beberapa hotel memang sudah menyajikan papeda sebagai menu sarapan, tetapi belum pernah ada yang meresmikan secara khusus. Karena itu, Hotel Tentrem berinisiatif menghadirkan menu ini secara resmi dengan mengundang Gubernur Maluku Utara.
“Ibu Sherly sebenarnya kami undang ke sini, tetapi malam tadi beliau mendapat undangan dari presiden, jadi tidak bisa hadir. Namun, beliau diwakili oleh putranya Bennet Edbert Laos dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.
Irwan menjelaskan papeda memiliki kandungan serat dalam sagu yang tinggi dan baik untuk pencernaan, membantu menurunkan kadar gula darah, rendah kalori dan lemak.
“Kehadiran Papeda Ikan Kuah Kuning dan Air Guraka ini bukan hanya memperkaya cita rasa, tetapi juga menunjukkan karakter khas Hotel Tentrem yang mengangkat kuliner daerah. Saya berharap jenis menu sarapan di Hotel Tentrem makin beragam,” katanya.
Hotel Tentrem Semarang meluncurkan menu khas Indonesia Timur, yakni Papeda Ikan Kuah Kuning dan Air Guraka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tegaskan Kolagen Penting bagi Kesehatan Kulit Sendi & Tulang, Sido Muncul Rancang C+Collagen untuk Pria dan Wanita
- Gelontorkan Bantuan Rp 650 Juta, Sido Muncul Dorong Maluku Utara Bebas Katarak
- Sido Muncul Borong Penghargaan CEO dan CFO Inovatif 2025 dari The Iconomics
- Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp 360 Juta untuk 120 Balita Gizi Kurang di Semarang
- Sido Muncul Siap Berkontribusi Nyata Mendorong Kemandirian Obat Herbal
- Gubernur Maluku Utara Gandeng Sido Muncul, Rencanakan Promosi Rempah hingga Pariwisata