Hotel Tentrem Semarang Angkat Cita Rasa Timur Indonesia Lewat Papeda Ikan Kuah Kuning & Air Guraka

jpnn.com - SEMARANG - Hotel Tentrem Semarang meluncurkan menu khas Indonesia Timur, yakni Papeda Ikan Kuah Kuning dan Air Guraka. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kekayaan kuliner Nusantara sekaligus memperkenalkan cita rasa khas Maluku Utara kepada masyarakat yang lebih luas.

Peluncuran dilakukan oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr (HC) Irwan Hidayat, bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Turut hadir Brand Ambassador Tolak Angin Sido Muncul Andy F Noya, putra sulung Gubernur Maluku Utara Bennet Edbert Laos, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Irwan Hidayat mengungkapan bahwa ide menghadirkan menu khas Indonesia Timur tersebut berawal dari pertemuannya dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sekitar dua bulan lalu.

“Waktu itu saya punya ide menyediakan makanan khas Maluku Utara. Waktu saya tanya, dia bilang papeda sama Sup Ikan Kuning. Setelah saya pelajari, wah menarik juga kalau (hidangan khas itu) ada di hotel,” ujarnya.

Menurut Irwan, beberapa hotel memang sudah menyajikan papeda sebagai menu sarapan, tetapi belum pernah ada yang meresmikan secara khusus. Karena itu, Hotel Tentrem berinisiatif menghadirkan menu ini secara resmi dengan mengundang Gubernur Maluku Utara.

“Ibu Sherly sebenarnya kami undang ke sini, tetapi malam tadi beliau mendapat undangan dari presiden, jadi tidak bisa hadir. Namun, beliau diwakili oleh putranya Bennet Edbert Laos dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Irwan menjelaskan papeda memiliki kandungan serat dalam sagu yang tinggi dan baik untuk pencernaan, membantu menurunkan kadar gula darah, rendah kalori dan lemak.

“Kehadiran Papeda Ikan Kuah Kuning dan Air Guraka ini bukan hanya memperkaya cita rasa, tetapi juga menunjukkan karakter khas Hotel Tentrem yang mengangkat kuliner daerah. Saya berharap jenis menu sarapan di Hotel Tentrem makin beragam,” katanya.