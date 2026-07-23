Hotman Paris Jawab Isu di Media Sosial Soal Menunggak Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Hotman Paris Hutapea membantah kabar di media sosial yang disebut menunggak pajak dan diduga terlibat TPPU kasus Febrie Adriansyah.

Advokat senior itu berkata demikian saat ditanya awak media di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (23/7).

Dia menyikapi kabar menunggak bea dengan mengungkit unggahannya yang meminta orang dari kantor pajak melakukan pemeriksaan.

Menurut Hotman, orang pajak justru terkejut muncul narasi di media sosial yang menyatakan pria kelahiran Sumatera Utara (Sumut) itu tak bayar retribusi.

"Itu fitnah banget itu," kata dia, Kamis.

Hotman menyikapi tuduhan terlihat TPPU dalam kasus Febrie juga melayangkan bantahan, karena baru bertemu eks Kejati Jakarta itu saat penandatanganan surat kuasa Jumat (17/7).

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"Sumpah demi Tuhan gue baru kenal, baru pertama kali ketemu Pak Febrie adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Jadi semua postingan gua ada. Semua itu fitnah," lanjut dia.

Adapun, Hotman resmi mundur dari posisi pengacara eks Jampidsus Febrie yang terjerat kasus korupsi PT ASABRI dan TPPU.