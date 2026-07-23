Hotman Paris Mundur dari Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

jpnn.com - JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea mundur dari posisi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.

"Saya sudah dari dua hari lalu kasih tahu ke klien saya, Febrie, sekarang jadi mantan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman di Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan bahwa alasan pengunduran diri tersebut lantaran ingin fokus pada kesehatannya.

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Hotman mengaku sedang mengalami saraf kejepit.

Dia menjalani operasi di Singapura pada 9 Juli 2026.

Beberapa hari kemudian, Hotman menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah.

Padatnya pekerjaan membuat Hotman kembali merasakan sakit, sehingga memutuskan fokus pada pengobatan."Surat dokter jelas instruksinya dua minggu enggak boleh kerja. Baru empat hari lalu saya merasa makin sakit," ungkapnya.

Hotman mengakui Febrie menerima dan memaklumi pengunduran dirinya itu.