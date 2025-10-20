menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Hotman Paris Ungkap Peran Ustaz Derry dalam Kasus Ammar Zoni

Hotman Paris Ungkap Peran Ustaz Derry dalam Kasus Ammar Zoni

Hotman Paris Ungkap Peran Ustaz Derry dalam Kasus Ammar Zoni
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengacara Hotman Paris. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjelaskan peran Ustaz Derry Sulaiman dalam kabar dirinya diminta membantu kasus hukum yang menjerat aktor Ammar Zoni.

Hotman menegaskan, Ustaz Derry Sulaiman hanya menjadi perantara yang menyampaikan surat dari Ammar kepada dirinya.

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya. Pak Ustaz terus minta tolong saya,” ujar Hotman Paris saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Baca Juga:

Hotman mengatakan, permintaan tersebut datang secara pribadi dari Ustaz Derry yang menyampaikan pesan Ammar Zoni agar dirinya mau membantu kasus hukum yang sedang dihadapi.

Namun, hingga kini, Hotman Paris belum mengambil langkah lebih lanjut terkait permintaan sang ustaz.

“Saya hanya posting, tetapi saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya enggak ngerti kasusnya,” tegas Hotman.

Baca Juga:

Dia juga menegaskan bahwa keterlibatannya sebatas menghargai hubungan baik dengan Ustaz Derry Sulaiman.

“Saya karena persahabatan dengan Pak Ustaz, ya saya posting, tetapi detailnya saya enggak tahu. Jadi, saya enggak bisa komentar,” ujarnya.

Hotman Paris jelaskan peran Ustaz Derry Sulaiman yang jadi perantara surat dari Ammar Zoni.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI