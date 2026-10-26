Hotman Paris Wanti-wanti Pemerintah soal Risiko Hukum Pemangkasan Pasokan Gas

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Hotman Paris turut menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia terkait pemangkasan pasokan gas ke Singapura.

Hotman Paris menegaskan kebijakan pemangkasan suplai gas tersebut berpotensi memicu konsekuensi hukum internasional yang fatal.

Hotman meyakini transaksi antara Indonesia dan pihak asing tersebut terikat dalam perjanjian kontrak dagang komersial.

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Dia menyebut kontrak dagang internasional seperti itu umumnya selalu menunjuk lembaga arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa.

Pengacara nyentrik tersebut pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap ancaman gugatan ganti rugi bernilai raksasa dari pihak asing.

"Hati-hati jangan sampai nanti pihak Indonesia, apakah itu BUMN atau apa digugat di arbitrase internasional ganti rugi ya," kata Hotman Paris dalam pesan video kepada jpnn.com, Senin (26/10).

Dalam ranah hukum komersial internasional, Hotman menyebut bentuk pertanggungjawaban finansial akibat perselisihan kontrak umumnya terbagi ke dalam beberapa kategori.

Secara umum, tuntutan ganti rugi dapat berupa kerugian riil atau aktual (real damages dan actual damages) yang dihitung berdasarkan kerugian materiil secara langsung.