Hotspot di Riau Turun Drastis, Petugas Fokus Pemadaman Lahan Gambut

jpnn.com, PEKANBARU - Jumlah titik panas atau hotspot yang ada di Provinsi Riau mengalami penurunan signifikan pada Rabu (26/8) pagi.

Sebelumnya ada 256 titik, jumlah hotspot turun menjadi 100 titik atau berkurang 156 titik, setara 60,9 persen.

Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edy Afri mengatakan penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan positif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski demikian, kondisi tersebut belum membuat petugas mengurangi kesiapsiagaan.

Menurut Edy, kawasan gambut masih menjadi perhatian utama karena memiliki karakteristik khusus dalam penanganan kebakaran.

Api yang terlihat padam di permukaan belum tentu sepenuhnya mati karena bara dapat bertahan di lapisan bawah tanah.

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“Penurunan hotspot ini tentu menjadi perkembangan yang positif. Namun, kami tidak boleh lengah. Terutama di kawasan gambut, api di permukaan bisa saja sudah padam, tetapi bara di bawah masih menyala,” ujar Edy kepada wartawan, Rabu (26/8).

Dari total 100 hotspot yang terpantau, Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan konsentrasi tertinggi, yakni 28 titik. Kemudian Indragiri Hilir 23 titik, Siak 14 titik dan Indragiri Hulu 14 titik.