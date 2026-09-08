Hotspot Kalteng-Kalbar Anjlok 304 Titik

jpnn.com, JAKARTA - Hotspot karhutla di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat anjlok 304 titik dalam sehari.

Penurunan tajam di dua provinsi itu menjadi sorotan dalam perkembangan karhutla terbaru.

Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat hotspot high confidence di Kalimantan Tengah turun 197 titik. Sementara Kalimantan Barat berkurang 107 titik.

Pada pemantauan Senin (7/9) pukul 21.20 WIB, hotspot high confidence di Kalteng tersisa 46 titik. Adapun Kalbar tercatat 31 titik.

Penurunan tersebut ikut mendorong angka nasional. Jumlah hotspot high confidence di Indonesia turun dari 674 titik pada 6 September menjadi 386 titik pada 7 September 2026.

Data SiPongi tersebut bersumber dari pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan penurunan di Kalteng dan Kalbar memberikan kontribusi besar terhadap penurunan hotspot nasional.

"Penurunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat memberikan kontribusi besar terhadap turunnya jumlah hotspot secara nasional," kata Ristianto, Selasa (8/9).