Hotspot Karhutla Melonjak, Kemenhut Perkuat Operasi Udara dan Darat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul lonjakan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Karhutla (SiPongi) hingga Senin (5/10) pukul 21.15 WIB, tercatat 1.359 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Angka tersebut melonjak 832 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 527 hotspot.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang mendapat perhatian utama.

"Perkembangan hotspot menjadi perhatian serius, khususnya di Kalimantan Tengah. Pemantauan dan verifikasi lapangan terus kami perkuat untuk memastikan setiap indikasi dapat segera ditindaklanjuti," kata Ristianto dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Kalimantan Tengah tercatat memiliki 569 hotspot high confidence. Jumlah itu meningkat tajam dari 116 titik pada hari sebelumnya.

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Kenaikan hotspot juga terjadi di Sumatera Selatan, dari 75 menjadi 142 titik. Sementara Kalimantan Barat meningkat dari 19 menjadi 69 titik.

Adapun Kalimantan Selatan tercatat 28 hotspot, naik dari 15 titik. Riau yang sebelumnya nihil kini terdeteksi empat hotspot, sedangkan Jambi masih nihil.