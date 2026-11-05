Hotspot Karhutla Sumsel Tinggal 6 Titik, PALI dan OKU Selatan Masih Diselimuti Udara tak Sehat

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan tajam.

Setelah sempat menembus ratusan titik, kini hotspot yang terpantau tersisa enam titik, Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sumsel, hingga pukul 05.00 WIB, enam titik panas tersebut tersebar di empat kabupaten.

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Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan jumlah itu jauh berkurang dibandingkan sehari sebelumnya yang masih mencapai 33 titik hotspot.

"Untuk perkembangan hotspot 24 jam terakhir, berdasarkan data terpantau enam titik di wilayah Sumatera Selatan," kata Sudirman.

Dari enam titik tersebut, Kabupaten Lahat dan Ogan Komering Ulu (OKU) masing-masing terdeteksi dua titik. Sementara Muara Enim dan Musi Banyuasin masing-masing satu titik.

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"Meski jumlah hotspot terus menyusut, BPBD Sumsel mengingatkan potensi kebakaran masih perlu diwaspadai. Pemantauan dan uapay penanganan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

"Kalau dibandingkan dengan sehari sebelumnya, terjadi penurunan cukup signifikan. Sebelumnya terpantau 33 titik, sekarang tersisa enam titik," ujar Sudirman.