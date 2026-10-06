Hotspot Terbanyak Ada di Area Bumi Mekar Hijau, WALHI Desak Pemerintah Audit Konsesi di Sumsel

jpnn.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan mencatat 22.690 titik panas atau hotspot berada di dalam konsesi perusahaan di Sumatera Selatan sepanjang periode 1 September hingga 2 Oktober 2026.

Dari hasil analisis spasial, konsesi Bumi Mekar Hijau (BMH) tercatat sebagai salah satu wilayah dengan konsentrasi hotspot terbanyak.

Data tersebut merupakan hasil analisis menggunakan Sistem Monitoring Hutan dan Lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan.

Dari total 22.690 hotspot, sebanyak 10.411 titik berada pada izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH/HTI yang tersebar di 18 konsesi perusahaan.

Sementara itu, sebanyak 12.279 hotspot lainnya berada pada izin perkebunan yang tersebar di 63 konsesi perusahaan. WALHI Sumsel menilai tingginya konsentrasi hotspot di wilayah konsesi perlu segera diverifikasi dan menjadi perhatian pemerintah.

"Hotspot ini merupakan indikator anomali panas yang masih membutuhkan verifikasi lapangan. Namun, tingginya konsentrasi hotspot di wilayah konsesi menjadi indikasi risiko yang perlu segera diverifikasi dan diawasi pemerintah," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel Galang Suganda, Selasa (6/10/2026).

Selain kawasan konsesi perusahaan, WALHI mencatat 16.685 hotspot berada di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sumatera Selatan m sebanyak 11.845 hotspot atau 70,99 persen di antaranya berada pada kategori kubah gambut, sedangkan 4.840 hotspot atau 29,01 persen berada pada kategori non-kubah gambut.

Menurut WALHI, kondisi tersebut menunjukkan perlindungan dan pemulihan fungsi hidrologis gambut perlu menjadi bagian utama dalam strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.