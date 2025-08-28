House of Sephora Luncurkan Tren Kecantikan Terbaru Musim Ini

jpnn.com, JAKARTA - Acara House of Sephora kembali digelar dengan tajuk The Perfect Shade for You di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada tahun ini.

Acara tersebut kembali dengan kurasi, dan seleksi merek-merek Only at Sephora & First at Sephora, serta peluncuran produk kecantikan terbaru.

Di antaranya IT Cosmetics dan Urban Decay yang sangat dinantikan pemerhati kecantikan Indonesia.

Acara tersebut juga menyoroti kampanye perawatan kulit yang sedang berlangsung, The Perfect Shade for You.

Itu menyoroti komitmen Sephora untuk terus membantu konsumen menemukan alas bedak (foundation) yang tepat.

Acara House of Sephora juga menghadirkan sebuah kesempatan eksklusif bagi para pelaku industri kecantikan untuk mendapatkan akses perdana ke tren musim ini dan juga berinteraksi dengan para pakar merek yang aktif bekerja untuk senantiasa hadirkan peluncuran produk terbaru kepada komunitas kecantikan.

Kurasi merek Only at Sephora mewakili pilihan eksklusif Sephora yang wajib dikenal baik.

Ragam merek dan produk-produk dipilih dengan cermat oleh tim Sephora, untuk hadirkan produk terbaik, paling menarik, dan benar-benar eksklusif di pasaran bagi para pencinta kecantikan.