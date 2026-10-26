Houthi Klaim Serang Bandara Riyadh dan Pangkalan Militer Arab Saudi

jpnn.com - ISTANBUL - Kelompok Houthi dari Yaman mengeklaim kembali menyerang Arab Saudi. Houthi mengeklaim telah melancarkan tiga operasi militer menggunakan puluhan rudal balistik yang menargetkan bandara utama Arab Saudi di Riyadh serta dua pangkalan militer.

Klaim itu disampaikan pada Minggu (25/10), menyusul pengumuman pembukaan kembali sebagian penerbangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, setelah ditutup selama dua pekan.

Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa operasi pertama menyasar Bandara Internasional King Khalid. Dia mengeklaim serangan tersebut telah "mencapai tujuannya.”

Baca Juga: Rudal Houthi Hantam Istana Kepresidenan Yaman

Operasi kedua, lanjut dia, menargetkan area parkir pesawat, gudang amunisi, pusat kendali drone, dan berbagai fasilitas lainnya di Pangkalan Udara King Khalid yang terletak di Khamis Mushait, wilayah selatan Arab Saudi.

Saree juga mengeklaim bahwa operasi ketiga menghantam pangkalan angkatan laut Penjaga Perbatasan di Jizan, wilayah barat daya Arab Saudi, yang diklaimnya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka - meski dia tidak memerinci jumlah korban maupun detail lebih lanjut.

Saree kembali memperingatkan maskapai penerbangan, karyawan bandara, dan para penumpang untuk tidak menggunakan Bandara Internasional King Khalid dengan alasan fasilitas tersebut "tidak aman”.

Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan terus melancarkan serangan ke wilayah Arab Saudi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Saudi terkait klaim serangan Houthi tersebut. (antara/jpnn)