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Houthi Klaim Telah Menyerang 8 Kapal Tanker Arab Saudi

Houthi Klaim Telah Menyerang 8 Kapal Tanker Arab Saudi
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Ilustrasi kapal tanker minyak. /ANTARA/Anadolu/py (Anadolu)

jpnn.com - BEIRUT - Gerakan Ansar Allah di Yaman, yang juga dikenal sebagai Houthi, telah menyerang delapan kapal tanker Arab Saudi sejak 20 Juli.

Hal itu diungkap juru bicara militer Houti Yahya Saria, Rabu (19/8).

"Sejak pengumuman larangan pelayaran maritim bagi lawan kami, Arab Saudi, pada 20 Juli hingga hari ini angkatan bersenjata Yaman telah melancarkan serangan terhadap delapan kapal tanker minyak Arab Saudi,” kata Saria melalui aplikasi Telegram.

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“Lima di Laut Merah dan tiga di Teluk Aden serta Laut Arab," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa Houthi juga mencegah 48 kapal tanker Arab Saudi untuk melintas dan memaksa mereka mengubah arah.

"Sebanyak 34 kapal dihentikan di Laut Arab dan Samudra Hindia, sementara 14 kapal lainnya di Laut Merah," ujarnya.

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Saria menegaskan bahwa tindakan itu dilakukan dalam kerangka strategi gerakan tersebut yang mengusung prinsip "blokade dibalas dengan blokade."

Kelompok Houthi juga mengeklaim telah menghancurkan dua kapal pendarat dan lebih dari 10 perahu militer.

Houthi mengeklaim telah menyerang delapan kapal tanker Arab Saudi sejak 20 Juli atau sebulan terakhir.

Sumber ANTARA
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