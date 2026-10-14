Houthi Serang Bandara di Ryadh, Komisi I Minta Pemerintah Pantau Kondisi WNI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memperhatikan keamanan WNI menyikapi serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi.
Legislator fraksi PKS itu mendorong pemerintah memfasilitasi jemaah umrah Indonesia, karena serangan tersebut.
“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” kata Sukamta kepada awak media, Rabu (14/10).
Adapun, KBRI Riyadh telah memberikan bantuan ke tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid.
Otoritas Arab Saudi di sisi lain melakukan telah menutup Bandara International King Khalid di Riyadh hingga Sabtu (17/10) mendatang.
Terkait hal ini, Sukamta menyatakan Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.
Utamanya, kata dia, demi memastikan layanan bagi WNI yang terdampak insiden Riyadh tetap berjalan dengan baik.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” ujar Sukamta.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memperhatian nasib WNI setelah serangan Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh.
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