Houthi Serang Pangkalan Militer di Barat Daya Arab Saudi
jpnn.com - DOHA - Houthi mengeklaim telah menyerang pangkalan militer di Provinsi Najran, di barat daya Arab Saudi.
Houthi, gerakan militer-politik Syiah yang menguasai wilayah utara Yaman, itu meluncurkan rudal balistik dan drone.
“Kami melancarkan operasi militer khusus yang menargetkan gudang senjata dan pusat komando yang digunakan untuk menyerang negara kami. Sasaran ini berada di pangkalan militer di wilayah Sharurah, Arab Saudi," kata Juru Bicara Militer Houthi Yahya Saree kepada stasiun televisi Al Masirah.
Dia mengatakan bahwa operasi tersebut melibatkan rentetan besar rudal balistik dan drone yang diluncurkan sebagai balasan atas pengeboman terhadap Yaman, menurut laporan RIA Novosti dari Doha, Minggu.
Adapun rudal-rudal tersebut menghantam sasaran secara presisi.
Sebelumnya, layanan pertahanan sipil Arab Saudi mengatakan telah terjadi serangan dari Yaman, terhadap sejumlah provinsi di wilayah selatan negara itu.
Serangan tersebut melukai dua orang di Provinsi Jazan, yang berbatasan dengan Yaman. (antara/jpnn)
Houthi mengeklaim bahwa mereka telah menyerang pangkalan militer di barat daya Arab Saudi.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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