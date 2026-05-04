HP Gaming Lenovo Legion Y70 Siap Dirilis, Bawa Spesifikasi Gahar

Lenovo mengumumkan bakal menghadirkan kembali ponsel gaming andalan mereka, yakni Legion Y70.

Sebelumnya, ponsel gaming itu sempat vakum empat tahun.

Peluncuran perangkat itu dikonfirmasi akan dirilis pada 19 Mei 2026 di China dengan sejumlah spesifikasi mumpuni.

Meski belum terungka secara detail, tetapi spesifikasi perangkat itu perlahan mulai terkuak.

Dilansir dari Gizmochina pada Senin, ponsel ini diperkirakan hadir dengan layar datar berukuran 6,8 inci (17,3 cm) yang mendukung resolusi 2K dan refresh rate 144Hz.

Lenovo disebut mengoptimalkan panel tersebut agar tetap efisien dalam konsumsi daya meski menawarkan kualitas visual tinggi.

Dari sisi performa, Lenovo Legion Y70 kemungkinan akan ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Untuk mendukung performa, Lenovo menyematkan sistem pendingin tiga lapis yang mengombinasikan vapor chamber, pendingin berbasis logam cair, serta gel termal.