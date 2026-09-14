HP Honor Magic9 Bawa Kamera Selfie Berbentuk Persegi, Unik

jpnn.com - Honor mengonfirmasi bahwa smartphone baru Magic9 bakal meluncur kepada publik dalam waktu dekat.

Jenama teknologi asal Tiongkok itu mengatakan bahwa Honor Magic9 itu akan menjadi HP Android pertama mereka yang dilengkapi kamera selfie berbentuk persegi dengan resolusi 55MP.

Informasi itu memperkuat bahwa Honor mempersiapkan pengalaman fotografi premium lewat ponsel barunya itu.

Laporan Gizmochina, Minggu, menyebutkan kamera depan dari ponsel itu mengusung teknologi bernama "Agile Eye".

Kamera depan berbentuk persegi itu disebut Honor memberikan ruang lebih luas bagi sensor untuk menangkap bingkai lebih lebar daripada kamera berbentuk lingkaran dan pil yang umum digunakan pada ponsel.

Namun, kamera depan berbentuk persegi itu tidak akan tersedia di seluruh lini Magic 9.

Dalam detail informasi yang dibagikan Honor, dipastikan bahwa kamera selfie persegi akan eksklusif untuk Magic 9 Pro Max dan Magic 9.

Kamera depan hanyalah salah satu bagian dari pendekatan Honor yang berfokus pada kamera untuk seri Magic 9.