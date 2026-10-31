menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » HP Lipat Buat Kerja, Layar Besar, Beberapa Fitur Ditawarkan Galaxy Z Fold8

HP Lipat Buat Kerja, Layar Besar, Beberapa Fitur Ditawarkan Galaxy Z Fold8

HP Lipat Buat Kerja, Layar Besar, Beberapa Fitur Ditawarkan Galaxy Z Fold8
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Samsung Galaxy Z Fold8 mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui kombinasi hardware dan software. Foto: dok Samsung

jpnn.com, JAKARTA - Pernah harus bolak-balik membuka aplikasi saat mengerjakan sesuatu lewat HP? 

Misalnya, membaca dokumen sambil mencari referensi di browser, lalu berpindah ke aplikasi chat untuk membalas pesan. 

Kelihatannya sederhana, tetapi kalau dilakukan berulang kali, aktivitas seperti ini bisa terasa kurang praktis.

Baca Juga:

Situasi tersebut menjadi salah satu alasan smartphone foldable menarik perhatian.

Layar yang lebih luas memberikan ruang untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus. 

Namun, untuk pengguna yang mengandalkan HP dalam bekerja maupun berkomunikasi, layar besar saja belum tentu cukup. 

Baca Juga:

Perangkat juga perlu mendukung multitasking, menyediakan konektivitas yang fleksibel, dan dirancang untuk penggunaan sehari-hari.

Samsung Galaxy Z Fold8 mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui kombinasi hardware dan software. 

Samsung Galaxy Z Fold8 mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui kombinasi hardware dan software.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI