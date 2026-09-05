HP Poco X8 Hadir dengan Baterai Besar, Ada 3 Varian, Sebegini Harganya

jpnn.com - Poco resmi meluncurkan X8 varian standar secara global.

Kehadiran perangkat itu menyusul Poco X8 Pro dan X8 Pro Max yang telah lebih dulu diperkenalkan.

Dilansir dari laporan Gizmochina pada Jumat, Poco X8 varian standar akan ditawarkan dalam tiga varian yang difokuskan pada ketahanan baterai.

Layar Poco X8 menggunakan panel AMOLED berukuran 6,83 inci (17,35 cm) dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz.

Layar tersebut memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 3.500 nit serta mendukung HDR10+ dan Dolby Vision.

Poco juga membekali layar X8 dengan touch sampling rate instan hingga 3.200Hz dan cakupan warna DCI-P3 100 persen.

Fitur Wet Touch 2.0 turut disertakan untuk menjaga layar tetap responsif ketika jari dalam kondisi basah.

HP asal Tiongkok itu ditenagai chipset Snapdragon 6s Gen 4 dengan kecepatan CPU hingga 2,4GHz yang dipadukan dengan GPU Adreno.