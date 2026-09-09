HP Realme 16 Pro Edisi Harry Potter Segera Debut di RI, Simak Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - realme akan memboyong HP 16 Pro Harry Potter Edition untuk pasar di Indonesia pada 16 September 2026 mendatang.

Ponsel tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Realme dan Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Kehadarian Realme 16 Pro edisi Harry Potter Edition itu melanjutkan melanjutkan momentum kuat dari realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition.

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"Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam perjalanan kami untuk menghadirkan teknologi yang lebih menyenangkan dan bermakna," ujar Vice President dan CMO realme Xu Qi (Chase Xu) dalam siaran persnya Rabu (9/9).

Dia menjelaskan kerja sama dengan Warner Bros. Discovery Global Consumer Products untuk sebuah produk yang terinspirasi dari Harry Potter menciptakan pengalaman yang mendorong anak muda untuk menemukan keajaiban dalam diri mereka sendiri.

"Kami sangat antusias mengajak para penggemar di seluruh dunia untuk merasakan keajaiban Hogwarts dan mewujudkan mimpi mereka," katanya.

Menurut dia, dunia Harry Potter telah memikat jutaan penggemar lintas generasi, serta terus menginspirasi imajinasi, rasa penasaran, dan loyalitas fandom yang bertahan hingga kini.

Berangkat dari warisan tersebut, kolaborasi ini mempertemukan keahlian bercerita Warner Bros. Discovery dengan kemampuan realme dalam menciptakan produk untuk konsumen muda.