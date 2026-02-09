HPN 2026: Demokrasi Sehat Membutuhkan Ekosistem Pers yang Kuat
jpnn.com - SERANG - Puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Serang, Banten, Senin, 9 Februari, menegaskan peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis pembangunan nasional.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, momentum HPN 2026 perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan publik, kolaborasi, dan optimisme nasional melalui praktik jurnalisme yang sehat dan profesional.
“Pemerintah Provinsi Banten berharap Hari Pers Nasional Tahun 2026 menjadi momentum penguatan kepercayaan, kolaborasi, dan optimisme nasional,” ujar dia.
Menurut dia, kualitas pers memiliki keterkaitan langsung dengan kekuatan ekonomi dan ketahanan bangsa.
“Pers yang sehat akan mendukung ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat akan menguatkan bangsa,” katanya.
Dia menegaskan, Pemprov Banten memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Dikatakan, demokrasi yang sehat membutuhkan ekosistem pers yang kuat, didukung keterbukaan informasi, literasi publik, dan penguatan etika jurnalistik dalam komunikasi pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai kualitas media berpengaruh besar terhadap arah demokrasi di tengah arus informasi dan dominasi algoritma digital.
Hari Pers Nasional atau HPN 2026 menegaskan pers sebagai pilar demokrasi dan mitra pembangunan.
