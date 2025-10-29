HPN Dukung Upaya Pemerintah Batasi Izin Retail Besar di Perdesaan

jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan retail-retail raksasa hingga ke pelosok desa mendapat perhatian dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia menyebut, keberadaan retail raksasa di perdesaan dapat membunuh ekonomi rakyat khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini juga diamini oleh Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), Samsul B Ibrahim. Dia berpendapat, pemerintah perlu membatasi izin pembukaan retail besar di pedesaan. Menurutnya, banyak produk UMKM tidak terakomodir oleh retail besar seperti Indomaret dan Alfamart.

"Sudah saatnya pemerintah berpihak nyata terhadap UMKM dengan membatasi izin retail besar seperti Indomaret, Alfamart. Retail besar berjaringan ini fokus saja di kota-kota besar. Banyak produk-produk UMKM tidak terakomodir oleh retail besar karena mereka memproduksi sendiri," kata Samsul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (29/10).

Selain itu, Samsul meminta, pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memajukan UMKM terutama di pedesaan.

Misalnya dengan memberikan kemudahan terhadap akses permodalan melalui program kredit (misalnya KUR) dan pembiayaan ultra mikro, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan, serta memperluas akses pasar melalui digitalisasi dan program kemitraan.

Menurut Samsul, hal ini sesuai dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ingin membangun pedesaan untuk pemerataan ekonomi Indonesia.

"Kami minta ketegasan pemerintah untuk berpihak konkret terhadap UMKM," tambah Samsul.

Terakhir, Samsul berharap, Pemerintah Kabupaten dan Kota berani menolak kehadiran retail besar di perdesaan guna melindungi UMKM.