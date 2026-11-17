jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Hari Pangan Sedunia (HPS) 2026 dibuka di Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, dengan mengusung tema “Pangan Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Lebih Baik”.

Berlangsung pada 17–20 November 2026, kegiatan ini menghadirkan 50 stan pameran serta berbagai program edukasi, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penyelenggaraan HPS 2026 mendapatkan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, UMKM, dan masyarakat untuk memperluas kerja sama dalam memperkuat ekosistem pangan nasional.

Tema yang diangkat menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan pangan saat ini sekaligus menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.

Semangat tersebut menghubungkan peningkatan produksi dan pengembangan inovasi dengan distribusi yang efisien, kesejahteraan pelaku pangan, serta pemeliharaan sumber daya alam.

Sebanyak 50 stan pameran melibatkan kementerian, lembaga, instansi pemerintah, sektor perbankan, perusahaan swasta, serta UMKM mandiri dan UMKM binaan. Kehadiran para peserta membuka kesempatan untuk memperkenalkan produk, bertukar informasi, menjangkau calon mitra, dan memperluas pasar.

Ketua Pelaksana HPS 2026 Taufan Ahmad menekankan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari jumlah stan maupun kemeriahan acara. Manfaat bagi peserta dan masyarakat, termasuk terbukanya peluang usaha dan kemitraan yang berkelanjutan, menjadi tujuan penting penyelenggaraan.