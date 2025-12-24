HS Dukung Musisi Jogja Galang Donasi Untuk Sumatra
jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemilik perusahaan rokok asal Yogyakarta, HS, Haji Muhammad Suryo atau Haji Suryo mendukung gerakan solidaritas para musisi Yogyakarta menggalang donasi untuk korban bencana alam di Sumatra melalui konser amal bertajuk "Jogja Hanyengkuyung Sumatera".
Konser itu sebagai bentuk solidaritas masyarakat Yogyakarta untuk membantu korban bencana.
Sedikitnya 14 band turut berpartisipasi dalam konser sosial tersebut, di antaranya Letto, Jikustik, Jumbrong, Jahanam, Korekayu, Tembang Gula, Wawes, Ngatmo Mbilung, Kunto Aji, Rebellion Rose, YKHC, Shaggydog, dan Hasan Aftershine.
Selain itu, terdapat musisi lain yang juga tampil secara kolaborasitif.
“Kami merasa terpanggil untuk tidak hanya berempati, tetapi juga mengambil langkah nyata dengan mendukung musisi Jogja menggalang donasi melalui konser amal. Ini sebagai wujud solidaritas dan kepedulian bagi para korban bencana, kita sama-sama orang Jogja, kita harus menjadi orang Jawa seutuhnya, kalau saudara kita terkena musibah wajib untuk lung tinulung atau saling membantu," kata Haji Suryo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/12).
Menurut HS, Hanyengkuyung Sumatra bukan sekadar panggung hiburan, tetapi menjadi ruang kebersamaan dalam menggerakkan kesadaran masyarakat Yogyakarta dalam merespon persoalan kemanusiaan secara konkret.
“Konser ini menjadi jembatan yang mempertemukan kepedulian dengan aksi, banyak yang terlibat dalam Nyengkuyung bareng mulai dari musisi, pelaku event, pengusaha, dan semua pihak ambil bagian dari gerakan solidaritas ini, ini luar biasa kepedulian terhadap sesama dan memberikan apa yang kita mampu berikan, bukan besar kecilnya tetapi niat dan ketulusannya," lanjutnya.
"Saya berharap kegiatan ini menjadi yang terkahir dan tidak adalagi yang terkenda musibah, tetapi saya berharap musisi dan pelaku event di Jogja jangan berhenti mengarah ke hal positif. Kita orang jawa jangan sampai hilang jawanya," ungkap Haji Suryo.
