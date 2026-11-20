jpnn.com, JAKARTA - PT Handal Semesta Berjangka (HSB Investasi) menghadirkan Client Funds Insurance untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap dana nasabah dengan total nilai pertanggungan program hingga USD 1 juta.

Melalui inisiatif ini, HSB menyatakan menjadi broker berjangka pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan skema asuransi institusional pihak ketiga.

HSB Investasi mengembangkan fasilitas perlindungan tersebut bersama PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) sebagai penanggung serta PT Willis Towers Watson Insurance Broker Indonesia (WTW) sebagai broker asuransi. Kemitraan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola perusahaan dan upaya menghadirkan mekanisme perlindungan dana nasabah yang lebih berlapis.

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Berbeda dari perlindungan terhadap risiko pasar, Client Funds Insurance dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan atas risiko institusional tertentu yang memenuhi kategori Event of Misconduct, seperti penipuan atau penggelapan dana internal, termasuk kondisi kepailitan yang memenuhi persyaratan polis.

Nilai USD 1 juta merupakan batas pertanggungan agregat program, bukan jaminan perlindungan sebesar USD 1 juta untuk setiap nasabah. Fasilitas ini berlaku secara otomatis bagi nasabah yang memenuhi ketentuan, tanpa biaya premi tambahan.

Direktur Kepatuhan HSB Investasi Wulan P. Pondaag menegaskan perlindungan dana dan keamanan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan nasabah.

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"Bagi kami, menjaga kepercayaan nasabah bertumpu pada dua pilar utama: integritas dana dan kerahasiaan data pribadi. Selain menerapkan enkripsi tingkat tinggi untuk memastikan keamanan data nasabah di aplikasi, kehadiran asuransi perlindungan dana bersama WTW dan Aswata ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam melampaui standar kepatuhan regulasi. Kami ingin menciptakan ekosistem trading yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga memberi rasa aman menyeluruh bagi setiap investor," ujar Wulan dalam keterangan tertulis.

Kehadiran Client Funds Insurance melengkapi mekanisme perlindungan dana yang telah diterapkan HSB Investasi, termasuk penggunaan segregated account atau rekening terpisah untuk memisahkan dana nasabah dari dana operasional perusahaan.