HSBC BWF Community Clinic Series Dukung Lahirnya Talenta Badminton di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - HSBC bersama Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) meluncurkan HSBC Coaching Clinic 2025 untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan bulu tangkis di seluruh dunia, sekaligus mendukung komunitas badminton Indonesia serta melahirkan lebih banyak talenta atlet nasional.

Selain itu, HSBC Indonesia juga memanfaatkan kesempatan ini dengan memberikan akses khusus bagi anak-anak dari nasabah Premier yang memiliki minat di bulu tangkis untuk menyalurkan bakat dan keterampilan mereka.

Program ini turut menghadirkan dimensi kemanusiaan melalui kolaborasi dengan Special Olympics Indonesia, yang memberi kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk merasakan pengalaman berlatih bersama atlet profesional.

“Kerja sama HSBC dengan BWF menjadi bukti nyata dukungan kami terhadap olahraga sekaligus upaya mendorong gaya hidup sehat. Melalui kolaborasi ini, HSBC turut memperluas jangkauan bulu tangkis dan menginspirasi lebih banyak orang untuk bermain serta merasakan manfaat positif dari olahraga ini," ujar Lanny Hendra, International Wealth and Premier Banking Director, HSBC Indonesia.

“HSBC telah menjadi mitra penting dalam mendukung visi BWF untuk memperluas jangkauan bulu tangkis di seluruh dunia. Melalui inisiatif seperti coaching clinic ini, kami dapat memastikan semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk mencintai, memainkan, dan meraih prestasi di olahraga bulu tangkis," tutur Thomas Lund, BWF Secretary General.

Greysia Polii, peraih medali emas Olimpiade yang berkolaborasi dalam HSBC Coaching Clinic 2025 berharap para peserta menyadari bahwa bulutangkis bisa membuka banyak peluang dan memberikan dampak positif dalam hidup mereka.

Dengan dukungan tim pelatih berpengalaman, HSBC Coaching Clinic 2025 diharapkan menjadi wadah inspiratif yang mampu mengembangkan minat, keahlian, dan aspirasi generasi muda, sekaligus memperkuat hubungan HSBC dengan masyarakat.(chi/jpnn)