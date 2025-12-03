HSBC Indonesia Persembahkan Sesi Latihan Eksklusif Bersama Liliyana Natsir
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) memperkuat komitmennya terhadap pengembangan bulu tangkis Indonesia dan keterlibatan nasabah yang lebih mendalam melalui angkatan kedua dari HSBC BWF Community Clinic Series.
Program ini menawarkan kesempatan langka bagi peserta untuk berlatih di bawah bimbingan Liliyana Natsir, Peraih Medali Emas Olimpiade (Rio 2016) dan legenda bulu tangkis Indonesia.
Klinik ini dirancang dengan tema “Court of Dreams”, yang menekankan inklusivitas dan pemberdayaan melalui olahraga.
Sesi ini menyambut baik nasabah dewasa HSBC maupun talenta muda, khususnya anak-anak di tingkat Menengah (Intermediate) dan Lanjutan (Advanced).
“Bagi kami, memberikan layanan kelas dunia berarti lebih dari sekadar urusan perbankan. Ini tentang menciptakan lingkungan yang memberdayakan, layaknya dalam dunia bisnis dan olahraga, agar setiap bakat memiliki kesempatan untuk digali dan bersinar. Dengan membuka akses dan mendorong inklusivitas, kami ingin menjaga agar regenerasi bulu tangkis Indonesia terus tumbuh kokoh dan berkelanjutan," ujar Stuart Rogers, Presiden Direktur HSBC Indonesia.
Peserta dibagi ke dalam kelompok berdasarkan tingkat keahlian untuk memastikan pelatihan yang terfokus dan efektif:
? Kelas Intermediate (Dewasa & Anak): Konsistensi pukulan, kecepatan gerak kaki (footwork), variasi servis, dan posisi pemulihan pasca-smash.
? Kelas Advanced (Anak): Penyempurnaan teknis termasuk smash dan drive, teknik netting tipuan, dan strategi permainan.
“Menjadi bagian dari klinik ini selalu istimewa karena saya bisa melihat pemain muda dan penggemar bulu tangkis menembus batas dan menemukan kemampuan mereka. Ketika seorang anak atau orang dewasa melangkah ke lapangan dengan rasa ingin tahu dan percaya diri, di situlah pertumbuhan sejati dimulai. Saya bersyukur dapat bermitra dengan HSBC. Semoga pengalaman hari ini menginspirasi mereka untuk terus berlatih, terus bermimpi, dan terus bergerak," tutur Liliyana Natsir.
Selain teknik kelas dunia, program ini menekankan sportivitas & ketahanan, yg akan makin memperkuat komitmen berkelanjutan HSBC terhadap pengembangan komunitas
