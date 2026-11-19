jpnn.com, JAKARTA - HSBC berkomitmen menyalurkan donasi sebesar USD 600.000 atau setara Rp 10 miliar untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan dan ekonomi jangka panjang di Indonesia.

Donasi tersebut disalurkan melalui tiga organisasi, yakni WWF-Indonesia, World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan Yayasan Benih Baik Indonesia.

Bantuan difokuskan pada pemulihan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan serta gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: HSBC BWF Community Clinic Series Dukung Lahirnya Talenta Badminton di Indonesia

Komitmen tersebut diumumkan dalam forum bertajuk "Traces of Resilience: Rebuilding from Disaster to Empowerment" di Jakarta.

Inisiatif ini merupakan bagian dari HSBC Disaster Relief Partnership yang menyediakan bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana alam di negara tempat HSBC beroperasi.

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Stuart Rogers, mengatakan bahwa pemulihan bencana perlu dilakukan dengan memperhatikan ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Kolaborasi dengan organisasi lokal dinilai penting untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat sekaligus memulihkan ekosistem.

"Ketahanan ekonomi jangka panjang bergantung pada masyarakat yang menopangnya. Dengan menggabungkan skala internasional dan keahlian lokal dari para mitra organisasi kemanusiaan kami, HSBC berupaya membantu masyarakat untuk pulih dari bencana sekaligus mempersiapkan diri menghadapi keadaan darurat di masa mendatang," ujar Stuart, di Jakarta, Kamis (19/11).