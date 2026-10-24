HSMUN 2026 Asah Kemampuan Diplomasi Pelajar, Delapan Dewan Bahas Isu Global

jpnn.com, JAKARTA - HSMUN ke-18 digelar pada 23–24 Oktober 2026 untuk mengasah kemampuan diplomasi, negosiasi, dan berpikir kritis pelajar dalam menghadapi berbagai persoalan global.

Konferensi simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan EcoSocioTech School TB Simatupang itu mengusung tema “Diplomasi dalam Krisis: Mengatasi Isu Global di Tengah Tatanan Internasional yang Terfragmentasi”.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk memahami dinamika hubungan internasional, sekaligus mengembangkan kemampuan menyusun solusi melalui dialog dan kerja sama.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar menegaskan pentingnya diplomasi dalam menghadapi perbedaan kepentingan antarnegara.

“Diplomasi lebih dari sekadar kesepakatan: Diplomasi adalah proses bernegosiasi, berkomunikasi, dan mengelola kepentingan yang saling bertentangan,” ujarnya dikutip JPNN.com, Sabtu (24/10).

Sekretaris Jenderal HSMUN 2026 Ravakatya Andra juga mengingatkan para delegasi tentang pentingnya persatuan dan kompromi dalam menghadapi krisis.

Dia menilai perbedaan perspektif tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kesepahaman di tengah situasi global yang makin kompleks.

“Jangan pernah meremehkan kekuatan perspektif. Suarakan pandanganmu, tegakkan diplomasi,” kata Ravakatya.