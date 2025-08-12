HSS Hanya Ajang Popularitas Non-Profesional, Geisler Ap Fokus Pertahankan Gelar WBC di Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Promotor tinju sekaligus pengamat tinju nasional Paul Finsen Mayor (PFM) melontarkan kritik keras pada wasit yang memimpin pertandingan Geisler Ap versus Saroha di ajang HSS, Minggu malam (10/8/2025).

Keputusan wasit kontroversial sehingga sempat terjadi kericuhan akibat protes dari kubu Geisler Ap yang merasa dicurangi.

Menurut PFM, kepemimpinan wasit pada pertandingan Geisler Ap petinju profesional kebanggaan Papua yang juga juara WBC kontinental Asia melawan Saroha, petinju asal Medan, Sumatera Utara, sangat tidak profesional.

"Secara aturan, petinju yang masih bisa berdiri dan mampu melanjutkan pertandingan, jangan dihentikan. Harusnya masih tetap lanjut, tetapi kenapa ini sudah dihentikan. Saya kira wasit harus baca peraturan pertandingan lagi, supaya lebih profesional," kata PFM saat dihubungi, Selasa (12/08/2025).

Meski demikian, Paul Finsen Mayor yang juga Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya ini tak mau berkomentar lebih jauh dan tidak menuding ada sesuatu dan lain hal di balik pertandingan tersebut. Pasalnya, PFM menilai pertandingan di HSS bukan merupakan ajang perebutan gelar resmi.

Ajang HSS merupakan pertandingan tinju yang dibalut dengan nuansa entertain sangat kental, seperti ajang tinju yang sekarang ini sedang 'hype' di kalangan masyarakat.

"Ini (acara HSS-red) kan ajang tidak resmi. Jadi saya kira memang kental nuansa entertain-nya, maklum tinju kan sedang 'hype' di kalangan masyarakat terutama anak muda," imbuh dia.

Lebih lanjut, PFM yang belum lama ini sukses menggelar Kejurda Tinju Amatir di Papua Barat Daya menyampaikan, sabuk gelar WBC Kontinental Asia yang saat ini di tangan Geisler Ap tidak ada hubungan dengan acara HSS.