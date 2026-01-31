HT: Bhayangkara FC Mengerikan, Malut United Acak-acakan
Sabtu, 31 Januari 2026 – 14:25 WIB
jpnn.com - TERNATE - Bhayangkara FC unggul 1-0 dari tuan rumah Malut United pada babak pertama laga pekan ke-19 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Sabtu (31/1) sore WIT.
Tim milik kepolisian itu tampil agresif sejak menit awal.
Malut United yang selama ini identik dengan permainan menyerang, justru tampak kerepotan dengan jebakan-jebakan dan serangan-serangan Bhayangkara FC.
Penampilan trisula Bhayangkara FC, yakni Privat Mbarga, Henry Doumbia, dan Moussa Sidibe membuat lini pertahanan Malut United acak-acakan.
Kecepatan Mbarga dan Sidibe ditambah ketepatan posisi Doumbia tampak merepotkan bek-bek Malut United.
Gol Bhayangkara FC lahir berkat trisula tersebut.
Ada satu gol yang tercipta di babak pertama laga Malut United vs Bhayangkara FC. Milik siapakah itu?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Live Streaming Malut United Vs Bhayangkara FC, Subo Bicara Kejutan
- Persis Vs Persib Sore Ini: Kedua Pelatih Sama-Sama Tak Yakin
- Malut United Vs Bhayangkara FC: 3 Bintang Tamu Jadi Sorotan
- Persipura Persembahkan Kemenangan untuk Mettu Dwaramury, Owen Rahadiyan: Kami Fokus di Papan Atas
- Ternyata Begini Cara Persija Jakarta Mengalahkan Persita Tangerang
- 3 Arti Penting Kemenangan Persija dari Persita, Cek Klasemen