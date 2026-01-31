menu
HT: Bhayangkara FC Mengerikan, Malut United Acak-acakan
Bintang baru Bhayangkara FC Moussa Sidibe. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - TERNATE - Bhayangkara FC unggul 1-0 dari tuan rumah Malut United pada babak pertama laga pekan ke-19 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Sabtu (31/1) sore WIT.

Tim milik kepolisian itu tampil agresif sejak menit awal.

Malut United yang selama ini identik dengan permainan menyerang, justru tampak kerepotan dengan jebakan-jebakan dan serangan-serangan Bhayangkara FC.

Penampilan trisula Bhayangkara FC, yakni Privat Mbarga, Henry Doumbia, dan Moussa Sidibe membuat lini pertahanan Malut United acak-acakan.

Kecepatan Mbarga dan Sidibe ditambah ketepatan posisi Doumbia tampak merepotkan bek-bek Malut United.

Gol Bhayangkara FC lahir berkat trisula tersebut.

