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HT Persib Vs Persija 2-0, Shin Tae-yong Kena Kartu Kuning

HT Persib Vs Persija 2-0, Shin Tae-yong Kena Kartu Kuning
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: persija

jpnn.com - GIANYAR – Persib Bandung unggul 2-0 dari Persija Jakarta di babak pertama semifinal Piala Presiden 2026.

Pada laga tanpa penonton di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) sore WIB itu, Persib dan Persija tampak sama-sama ngotot.

Persib si Maung Bandung terlihat lebih berbahaya saat transisi serangan balik.

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Persib unggul melalui Uilliam Barros, berawal dari set piece di menit ke-22. 

Tim dari Bandung yang menyandang status juara bertahan Super League itu memperlebar jarak setelah Balsa Sekulic sukses menunaikan tugasnya dari titik penalti pada menit ke-28.

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Persija berupaya bangkit.

Persib memperlebar jarak setelah Balsa Sekulic sukses menunaikan tugasnya dari titik penalti pada menit ke-28.

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