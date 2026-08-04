HT Persib Vs Persija 2-0, Shin Tae-yong Kena Kartu Kuning

jpnn.com - GIANYAR – Persib Bandung unggul 2-0 dari Persija Jakarta di babak pertama semifinal Piala Presiden 2026.

Pada laga tanpa penonton di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) sore WIB itu, Persib dan Persija tampak sama-sama ngotot.

Persib si Maung Bandung terlihat lebih berbahaya saat transisi serangan balik.

Persija si Macan Kemayoran bikin sport jantung lawan saat menguasai possession.

Persib unggul melalui Uilliam Barros, berawal dari set piece di menit ke-22.

Tim dari Bandung yang menyandang status juara bertahan Super League itu memperlebar jarak setelah Balsa Sekulic sukses menunaikan tugasnya dari titik penalti pada menit ke-28.

Hadiah penalti didapat Persib setelah bek Persija tertangkap (VAR) handball.

Persija berupaya bangkit.