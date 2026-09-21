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Huawei Merilis Laptop Anyar Penantang MacBook Neo, Simak Spesifikasinya

Huawei Merilis Laptop Anyar Penantang MacBook Neo, Simak Spesifikasinya
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Laptop Huawei Qingyun L420z. (ANTARA/situs web Huawei China)

jpnn.com - Huawei resmi meluncurkan laptop baru yang diberi nama Qingyun L420z.

Laptop yang diperuntukan untuk bisnis itu hadir dengan sejumlah fitur produktivitas tinggi.

Mengutip laporan Huawei Central, Sabtu (19/0), secara dimensi, laptop itu berukuran besar dan lebih berat daripada MacBook Neo milik Apple.

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Namun, fitur-fitur yang dihadirkannya menjadi kekuatan untuk bisa bersaing dengan Macbook Neo.

Huawei mengatakan laptop itu memiliki berat 1,32 kilogram dengan ukuran 226,8 x 312,6 x 14,5 milimeter.

Sementara MacBook Neo memiliki berat 1,23 kilogram.

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Meski begitu, Huawei Qingyun L420z tetap bisa menjadi opsi dari MacBook Neo karena performanya.

Laptop ini hadir dengan warna Space Gray yang ditenagai oleh dua pilihan sistem operasi Galaxy Kylin OS V10 dan Tongxin OS V20.

Huawei resmi meluncurkan laptop baru yang akan menantang MacBook Air besutan Apple.

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