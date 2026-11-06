Huawei Mulai Garap Motor Listrik Roda Tiga, Simak Bocorannya

jpnn.com - Huawei kembali memperluas jangkauan bisnisnya di industri kendaraan listrik melalui kehadiran motor listrik roda tiga bernama (e-trike) di China.

Perusahaan teknologi asal Tiongkok itu menggandeng kendaraan Huahaio untuk menghadirkan teknologi kokpit pintar berbasis HarmonyOS.

langkah itu menandai ekspansi teknologi Huawei yang selama ini dikenal melalui industri mobil listrik.

Huawei tidak memproduksi kendaraan tersebut, melainkan hanya menyediakan teknologi kokpit pintar untuk motor roda tiga yang dipasarkan oleh produsen kendaraan Huaihai.

Dikutip dari CarNewsChina, Jumat (6/11), motor listrik roda tiga itu ditampilkan bersama sertifikat dari Huawei yang mengonfirmasi bahwa sistem cerdas di dalamnya kompatibel dengan perangkat lain dalam ekosistem HarmonyOS.

Sistem tersebut dikatakan mampu memproses perintah suara kompleks, menjalankan fungsi aplikasi ponsel pintar dari jarak jauh, serta menawarkan konektivitas dengan ponsel yang menggunakan sistem operasi HarmonyOS.

Aplikasi ponsel untuk kendaraan itu kabarnya bisa melacak lokasi kendaraan, mengunci atau membuka pintu dari jarak jauh, sampai melakukan diagnostik sistem.

Selain itu, pengguna juga dapat memasukkan data navigasi atau mengatur suhu kabin dengan perintah suara.