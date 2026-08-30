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Huawei Pura 90s Mengawinkan Kekuatan AI dengan Seni Fotografi

Huawei Pura 90s Mengawinkan Kekuatan AI dengan Seni Fotografi
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Huawei Pura 90s Series hadir di Indonesia. Foto: huawei

jpnn.com, JAKARTA - Mengabadikan momen berharga kini tak lagi soal sekadar mengambil gambar, melainkan merekam emosi dan warna persis seperti yang ditangkap mata.

Semangat itulah yang dibawa Huawei saat memboyong Pura 90s Series ke Indonesia.

Hadir sebagai lini flagship terbaru, Pura 90s menaruh perhatian besar pada pengalaman fotografi.

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Hasilnya, bidikan jarak jauh tetap tajam tanpa kehilangan detail sekecil apa pun, bahkan dalam situasi minim pencahayaan, ini berkat dukungan Ultra Lighting HDR.

Bagi pencinta detail jarak dekat, Pura 90s Pro menawarkan cerita berbeda.

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Kamera makro telefotonya sanggup mengunci fokus hingga jarak 5 sentimeter.

Merekam tekstur embun di pucuk daun atau binar mata kini terasa begitu mudah dan nyata.

Hadir sebagai lini flagship terbaru, Huawei Pura 90s menaruh perhatian besar pada pengalaman fotografi.

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