Huawei Pura 90s Siap Debut di Indonesia, Bawa Spesifikasi Mentereng

jpnn.com, JAKARTA - Huawei mengumumkan bakal memboyong ponsel terbarunya, Pura 90s ke pasar Indonesia.

Gawai itu menawarkan sejumlah keunggulan. Salah satunya ialah fotografi di smartphone yang naik kelas dengan hadirnya kamera telefoto 200MP serta pemrosesan advanced AI Imaging.

Dalam keterangan resmi Huawei, Kamis, Huawei Pura 90s bakal hadir dengan dua model yaitu Huawei Pura 90s Pro Max dan Huawei Pura 90s Pro.

Huawei Pura 90s Pro Max sebagai varian tertinggi dilengkapi dengan kamera telefoto 200MP yang diklaim memiliki ukuran sensor ultra.

Berbekal spesifikasi itu, hasil foto jarak jauh yang dihasilkan Huawei Pura 90s Pro Max dijanjikan lebih detail dan jernih.

Sementara itu, Huawei Pura 90s Pro turut menawarkan pengalaman fotografi andal dengan kamera makro telefoto.

Kemampuan telefoto cocok digunakan untuk menangkap objek dari jarak jauh seperti pemandangan, arsitektur, panggung konser, hingga momen candid tanpa perlu mendekat.

Sementara fitur makro memungkinkan pengguna menangkap detail objek jarak dekat dengan lebih tajam dan hidup.