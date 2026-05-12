Huawei Watch Fit 5 Series Meluncur di RI, Punya 100 Mode Olahraga, Sebegini Harganya
jpnn.com, JAKARTA - Huawei Watch Fit 5 Series akhirnya dirilis untuk pasar di Indonesia pada Selasa (12/5).
Jam tangan pintar (smartwatch) itu ditawarkan dalam dua model, yakni Huawei Watch Fit 5 dan Watch Fit Pro.
Perangkat itu dibengkali berbagai fitur pemantau kesehatan serta penunjang aktivitas olahraga.
"Huawei Fit Series menawarkan kepada konsumen desain yang menarik, fitur olahraga yang komprehensif, dan fitur kesehatan yang kaya," kata CEO Huawei Device Indonesia Huiler Fan dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa.
Huawei Watch Fit 5 mengusung layar AMOLED 1,82 inci (4,6 cm) dengan tingkat kecerahan hingga 2.500 nits.
Bodinya menggunakan material 7.000 series aluminium alloy dengan 2.5D tempered curved glass dan bobot sekitar 27 gram.
Huawei menghadirkan sejumlah fitur kesehatan pada jam tangan pintar ini seperti pemantauan kualitas tidur, analisis detak jantung, pemantauan kondisi emosional multi dimensional, Pulse Wave Arrhythmia Analysis untuk membantu mendeteksi gangguan irama jantung, hingga panduan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran.
Sistem itu didukung sensor gerak (accelerometer) untuk meminimalkan gangguan pembacaan akibat aktivitas, analisis variabilitas detak jantung, dan deteksi dini gangguan pembuluh darah mikro.
