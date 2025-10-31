Hubungan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Diuji dalam Dopamin

jpnn.com, JAKARTA - Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon siap membawa penonton ke dalam sebuah roller coaster kehidupan berumah tangga dalam film romantic survival drama, Dopamin.

Film persembahan Starvision dan Karuna Pictures tersebut disutradarai Teddy Soeria Atmadja dan produser Chand Parwez Servia.

Dopamin menampilkan cara pasangan suami istri bahagia di dunia yang semakin gila. Terhimpit utang yang menumpuk, telat bayar sewa tempat tinggal, menggadaikan barang demi bisa makan, dan kehilangan pekerjaan merupakan masalah bertubi-tubi yang dihadapi pasangan baru menikah, Malik (Angga Yunanda) dan Alya (Shenina Cinnamon).

Krisis yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga membuat pasangan itu kurang harmonis, seakan menyeret keduanya hingga ke pinggir jurang dan bertanya apa lagi yang harus mereka lakukan untuk bisa bertahan hidup?.

Namun, di tengah masalah yang berdatangan, hadir seorang tamu asing ke rumah, dan bermalam seusai membantu Malik yang mobilnya bermasalah.

Tamu asing yang menjadi jawaban instan bagi Malik dan Alya, karena meninggalkan koper berisi penuh uang.

Film Dopamin akan mengikuti liku perjalanan Malik dan Alya dalam menata hidup yang baru, tidak hanya bergelimang uang, namun juga ancaman bahaya yang mengintai.

“Dopamin adalah film tentang survival, perjuangan untuk sebuah cinta. Pada dasarnya adalah relasi antara manusia. Ini adalah cerita yang sangat humanis, dan akan membuat kita berempati dan jatuh cinta pada karakter Malik dan Alya,” ungkap penulis dan sutradara film Dopamin, Teddy Soeria Atmadja.