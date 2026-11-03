Hubungan dengan Negara Tetangga Terdampak Kebakararan Karhutla, ASEAN Bisa Apa?

Kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Indonesia sudah memicu frustrasi di kalangan negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Tnay Heng Hung, seorang urban planner asal Sarawak di Malaysia, yang sekarang tinggal di Singapura, mengatakan kabut asap membangkitkan kenangan masa kecilnya saat polusi asap yang parah dari Indonesia mengganggu kehidupannya sehari-hari.

"Sangat mengkhawatirkan, karena ketika saya mengalaminya, usia saya kurang lebih sama dengan usia anak-anak saya sekarang," katanya.

"Selama beberapa generasi, masalah ini tidak juga membaik. Saya rasa sesuatu harus dilakukan."

Ow Tai Pang, seorang guru privat, mengatakan kabut asap dari Indonesia mencapai puncaknya sekitar sepekan lalu dengan kualitas udara di Singapura yang memburuk hingga masuk kategori tidak sehat.

"Rasanya seperti menghirup asap secara langsung," katanya.

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"Saya bisa mencium baunya di udara dan tenggorokan saya menjadi sangat kering. Sangat tidak nyaman."

Seperti banyak warga Singapura lainnya, mereka memilih menutup jendela, menyalakan air purifier, dan menghindari aktivitas di luar ruangan.