menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Hubungan Gelap Berujung Maut di Kamar Losmen Yogyakarta, Mbak AM Tewas

Hubungan Gelap Berujung Maut di Kamar Losmen Yogyakarta, Mbak AM Tewas

Hubungan Gelap Berujung Maut di Kamar Losmen Yogyakarta, Mbak AM Tewas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia (tengah) saat konferensi pers kasus pembunuhan wanita di losmen di Mapolresta Yogyakarta, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Luqman Hakim

jpnn.com - Hubungan gelap seorang pemuda dengan wanita bersuami di Yogyakarta berujung maut.

Si wanita yang berinisial AM (39) ditemukan tewas di kamar sebuah losmen i wilayah Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (13/8).

Polisi yang gerak cepat melakukan penyelidikan telah menangkap pelaku pembunuhan, yakni NRE (27).

Baca Juga:

Kapolresta Yogyakarta Kombes Eva Guna Pandia mengatakan pelaku NRE merupakan warga Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul.

Pemuda itu ditangkap di wilayah Umbulharjo pada Rabu (13/8) malam, tidak lama setelah kejadian.

"Pelaku membunuh korban dengan membekap menggunakan bantal," kata Eva dalam konferensi pers, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga:

Berdasarkan kronologi, pelaku NRE dan korban AM bertemu di sebuah losmen di kawasan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Rabu (13/8) pagi sekitar pukul 10.00.

Keduanya lantas melakukan check-in bersama di losmen di Umbulharjo.

Hubungan gelap seorang pemuda berinisial NRE dengan Mbak MA di Yogyakarta berujung maut. Wanita bersuami itu tewas di kamar losmen. Ini pemicunya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI