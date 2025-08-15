Hubungan Gelap Berujung Maut di Kamar Losmen Yogyakarta, Mbak AM Tewas

jpnn.com - Hubungan gelap seorang pemuda dengan wanita bersuami di Yogyakarta berujung maut.

Si wanita yang berinisial AM (39) ditemukan tewas di kamar sebuah losmen i wilayah Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (13/8).

Polisi yang gerak cepat melakukan penyelidikan telah menangkap pelaku pembunuhan, yakni NRE (27).

Kapolresta Yogyakarta Kombes Eva Guna Pandia mengatakan pelaku NRE merupakan warga Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul.

Pemuda itu ditangkap di wilayah Umbulharjo pada Rabu (13/8) malam, tidak lama setelah kejadian.

"Pelaku membunuh korban dengan membekap menggunakan bantal," kata Eva dalam konferensi pers, Kamis (14/8/2025).

Berdasarkan kronologi, pelaku NRE dan korban AM bertemu di sebuah losmen di kawasan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Rabu (13/8) pagi sekitar pukul 10.00.

Keduanya lantas melakukan check-in bersama di losmen di Umbulharjo.