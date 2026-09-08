Hubungan Lisa BLACKPINK dan Pleum Nachkhun Kembali Jadi Perbincangan

jpnn.com, THAILAND - Penyanyi Lisa BLACKPINK kembali menjadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab, dia terlihat berbagi momen mesra dengan teman lamanya asal Thailand, Pleum Nachkhun.

Dilansir dari Kbizoom, awalnya Pleum mengunggah foto bersama Lisa BLACKPINK melalui media sosial pada 5 September 2026.

Lisa BLACKPINK terlihat mengenakan pakaian merah sambil tersenyum dan bersandar dalam pelukan Pleum. Pria tersebut juga tampak merangkul pinggang Lisa.

Baca Juga: Lisa BLACKPINK Hadirkan Unsur Budaya Lewat SaWaDiKa

“Halo SaWaDiKa! Saya berteriak. Kamu sangat baik sejak kemarin,” tulis Pleum.

Selain kebersamaannya dengan Lisa BLACKPINK, Pleum mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan sebuah bar serta kemegahan Istana Agung Bangkok.

Lisa BLACKPINK tidak terlihat dalam unggahan lain sehingga belum diketahui berapa lama keduanya menghabiskan waktu bersama.

Kedekatan tersebut lantas memunculkan spekulasi mengenai hubungan personel BLACKPINK itu dengan Pleum. Sejumlah netizen bertanya apakah keduanya berpacaran.

Pleum diketahui sudah mengenal Lisa BLACKPINK sejak masih remaja. Keduanya bahkan pernah berlatih bersama dalam tim tari populer Thailand, We Zaa Cool.