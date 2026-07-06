Hubungan Memanas! Wawalkot Bandung Curhat Tak Pernah Dilibatkan Farhan Bahas APBD hingga Mutasi

jpnn.com, BANDUNG - Kerenggangan hubungan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mencuat pascakasus dugaan korupsi yang menjerat Erwin, dihentikan oleh Kejari Bandung.

Wawalkot Bandung, Erwin, mengaku hingga kini belum kembali berkomunikasi dengan wali kota, bahkan sejak dilantik dirinya merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Erwin mengatakan, selama menjabat sebagai wakil wali kota, dirinya tidak pernah diajak membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan anggaran, program kerja, hingga rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bandung.

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"Terus terang saja, selama ini saya tidak pernah diajak oleh Wali Kota mulai dari pembahasan anggaran, perubahan anggaran, APBD, program kerja Kota Bandung, maupun rotasi dan mutasi," kata Erwin di Balai Kota Bandung, Senin (6/7/2026).

Dia mengungkapkan, terakhir kali bertemu dengan wali kota hanya dalam rapat pimpinan. Namun, dalam forum tersebut dirinya mengaku tidak banyak menyampaikan pendapat.

Erwin berharap, hubungan keduanya dapat kembali membaik setelah berbagai persoalan yang terjadi selesai. Menurutnya, sinergi antara wali kota dan wakil wali kota penting agar roda pemerintahan berjalan optimal.

"Mudah-mudahan setelah persoalan ini selesai, saya bisa kembali bersinergi dengan Bapak Wali Kota Bandung, bisa berbagi tugas. Tetapi tentu semuanya tergantung Bapak Wali Kota," ujarnya.

Meski mengaku tidak dilibatkan dalam sejumlah pembahasan strategis, Erwin menegaskan dirinya tetap siap menjalankan tugas sebagai wakil kepala daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.