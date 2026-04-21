Hubungan Mulai Renggang, Insanul Fahmi Tinggal Beda Kota Dengan Inara Rusli
jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi dan Inara Rusli diketahui telah menikah secara siri. Namun hubungan mereka belakangan ini ternyata sudah mulai renggang.
Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto.
"Sekarang sih sudah agak renggang. Tetapi mungkin masih komunikasi biasa," ujar Tommy di Polres Tangerang Selatan, Senin (20/4).
Walau keduanya masih menjalin komunikasi, tetapi kini mereka tinggal di kota yang berbeda.
Pasalnya saat ini, Insanul Fahmi tinggal di Medan, sedangkan Inara masih menetap di Jakarta.
Hal itu tampaknya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan renggangnya hubungan Inara Rusli dan Insanul Fahmi.
"Sekarang Insanul sudah ke Medan, dia juga di sini Inara. Jadi emang jauh," kata Tommy.
Dia menyebut bahwa hubungan kliennya dan Inara Rusli tak lagi sedekat dulu.
