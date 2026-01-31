Hubungan Naysilla Mirdad dan Arfito Hutagalung Kandas setelah 3 Tahun Pacaran

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan asmara selebritas Naysilla Mirdad dengan Arfito Hutagalung, telah berakhir setelah terjalin selama kurang lebih tiga tahun.

Isyarat putusnya hubungan itu terungkap saat Gisel dan Naysilla bermain gim “At Least” melalui siaran langsung di TikTok, Kamis (29/1/2026).

Dalam momen tersebut, Gisella Anastasia alias Gisel melontarkan candaan yang mengarah pada status percintaan sahabatnya.

“At least enggak membuat kuping sahabat-sahabat aku rusak,” ujar Gisel kepada Naysilla dalam siaran tersebut.

Gisel kemudian kembali menggoda Naysilla dengan menyinggung lamanya hubungan yang dijalani.

“Pacaran tiga tahun mutar-mutar begitu saja, akhirnya selesai juga ya sayang,” ucapnya sambil tertawa.

Menanggapi hal itu, Naysilla pun memberikan respons yang menguatkan dugaan perpisahan tersebut.

“At least, aku selama tiga tahun (pacaran) hanya sama satu orang, enggak sama delapan orang,” balasnya.